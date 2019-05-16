Більше 30% українців вважають, що висновки про роботу Зеленського можна буде зробити через рік
Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг", які сьогодні, в четвер, оприлюднили у прес-центрі "Інтерфакс-Україна".
Згідно з результатами дослідження, 3,9% опитаних вважають, впорався чи ні Зеленський з керівництвом країною, стане зрозуміло вже через місяць або раніше;
- 18,4% - через перші 100 днів;
- 26,2% - через півроку;
- 35,5% - через рік;
- 7,1% - інший варіант;
- 8,9% - не змогли відповісти.
Своєю чергою, 53,7% респондентів вважають, що першим кроком нового президента України повинна стати подання до Верховної Ради законопроекту про скасування недоторканності народних депутатів, суддів і президента.
40,9% вважають, що він повинен почати прямі переговори "Україна-РФ-ДНР/ЛНР" для припинення вогню і повернення Донбасу;
8,4% думають, що Зеленський спочатку повинен забезпечити повернення українських військовополонених і утримуваних осіб;
38,1% - ініціювати розпуск чинного скликання Верховної Ради і проведення дострокових виборів;
Ще 35,1% впевнені, що Зеленський спершу повинен посилити економічні санкції проти Росії та російського капіталу в Україні;
- 33,7% - забезпечити стабільність національної валюти і банківської системи;
- 30,6% - знизити зарплату топ-чиновників;
- 25,8% - почати або прискорити розслідування резонансних корупційних злочинів;
- 25,4% - почати дискусії з метою негайної зміни генпрокурора, голови СБУ, прем'єра і чинного складу уряду.
Ще 17,9% виступають за те, щоб Зеленський насамперед завершив медреформу;
- 17,8% - щоб змінив систему парламентських виборів;
- 16,3% - почав поглиблення переговорів з ЄС і США щодо Криму і Донбасу;
- 13,3% - активізував переговори про вступ до ЄС;
- 13,2% - вніс законопроект про референдум;
- 11,4% - ініціював перезапуск Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
- 9,9% - активізував переговори про вступ у НАТО.
Крім цього, 36,8% респондентів вважають, що в найближчі місяці ситуація в Україні радше поліпшиться, 12,9% очікують безумовного поліпшення, 15,9% - що скоріше погіршиться, 4,9% - що безумовно погіршиться, а 29,3% не змогли відповісти.
Дослідження проводили з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Було опитано 3 тис. осіб.
Нагадаємо, що згідно з цим же опитуванням, партія "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина" долають 5%-й бар'єр на парламентських виборах.
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