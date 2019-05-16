Більше 30% українців вважають, що висновки про роботу Зеленського можна буде зробити через рік

36,8% респондентів вважають, що в найближчі місяці ситуація в Україні радше покращиться

35,5% українців вважають, що можна буде зробити висновки про те, чи справляється новий президент Володимир Зеленський з керівництвом країною через рік.

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг", які сьогодні, в четвер, оприлюднили у прес-центрі "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами дослідження, 3,9% опитаних вважають, впорався чи ні Зеленський з керівництвом країною, стане зрозуміло вже через місяць або раніше;

18,4% - через перші 100 днів;

26,2% - через півроку;

35,5% - через рік;

7,1% - інший варіант;

8,9% - не змогли відповісти.

Своєю чергою, 53,7% респондентів вважають, що першим кроком нового президента України повинна стати подання до Верховної Ради законопроекту про скасування недоторканності народних депутатів, суддів і президента.

40,9% вважають, що він повинен почати прямі переговори "Україна-РФ-ДНР/ЛНР" для припинення вогню і повернення Донбасу;

8,4% думають, що Зеленський спочатку повинен забезпечити повернення українських військовополонених і утримуваних осіб;

38,1% - ініціювати розпуск чинного скликання Верховної Ради і проведення дострокових виборів;

Ще 35,1% впевнені, що Зеленський спершу повинен посилити економічні санкції проти Росії та російського капіталу в Україні;

33,7% - забезпечити стабільність національної валюти і банківської системи;

30,6% - знизити зарплату топ-чиновників;

25,8% - почати або прискорити розслідування резонансних корупційних злочинів;

25,4% - почати дискусії з метою негайної зміни генпрокурора, голови СБУ, прем'єра і чинного складу уряду.

Ще 17,9% виступають за те, щоб Зеленський насамперед завершив медреформу;

17,8% - щоб змінив систему парламентських виборів;

16,3% - почав поглиблення переговорів з ЄС і США щодо Криму і Донбасу;

13,3% - активізував переговори про вступ до ЄС;

13,2% - вніс законопроект про референдум;

11,4% - ініціював перезапуск Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

9,9% - активізував переговори про вступ у НАТО.

Крім цього, 36,8% респондентів вважають, що в найближчі місяці ситуація в Україні радше поліпшиться, 12,9% очікують безумовного поліпшення, 15,9% - що скоріше погіршиться, 4,9% - що безумовно погіршиться, а 29,3% не змогли відповісти.

Дослідження проводили з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Було опитано 3 тис. осіб.

Нагадаємо, що згідно з цим же опитуванням, партія "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина" долають 5%-й бар'єр на парламентських виборах.