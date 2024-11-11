Більшість чехів вважають, що росія активно використовує пропаганду для впливу на громадську думку

Населення Чехії запитали, наскільки вони згодні з твердженням про те, що "росія активно використовує пропаганду та дезінформацію для впливу на громадську думку в Чеській Республіці".

Понад 60% жителів Чехії вважають, що росія активно використовує пропаганду та дезінформацію для впливу на громадську думку в країні.

Про це повідомляє онлайн-портал Seznam Zprávy із посиланням на опитування агентства Ipsos.

Населення Чехії запитали, наскільки вони згодні з твердженням про те, що "росія активно використовує пропаганду та дезінформацію для впливу на громадську думку в Чеській Республіці".

Протилежної точки зору дотримується близько 19%, понад 16% не змогли відповісти.

Аналітик Ipsos Міхал Корманяк заявив, що більшість населення країни сприймає Росію як реальну загрозу, яка "нас стосується насамперед в інформаційному плані".

"Для нас ці результати не стали несподіваними. Вони пов'язані з інформаційною війною, яку росія веде практично з початку війни в Україні", – заявив він.

Дані опитування опублікувало агентство Ipsos, яке його проводило на замовлення онлайн-порталу Seznam Zprávy. Опитування проходило наприкінці жовтня, у ньому взяв участь загалом 1001 респондент старше 18 років.