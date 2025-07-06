Більшість країн також були би проти вступу України до ЄС, якби провели опитування – Орбан

За словами прем'єр-міністра Угорщини, якщо Україна вступить в ЄС, то там почнеться війна.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив припущення, що якби кожна з держав-учасниць Європейського Союзу проводила голосування щодо вступу України в ЄС, то у більшості країн люди сказали б "ні", як це було в його державі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Бюрократи, які живуть у брюссельській бульбашці, можливо, зможуть дати складне пояснення того, чому Україні варто вступити до Євросоюзу, але в людей є два дуже простих, очевидних, докази того, чому це не так. Перше: якщо включимо Україну, яка воює, включимо і війну. Ми не хочемо війни в Європі", - зауважив політик.

За його словами, вступ України до ЄС "знищить" економіку Угорщини, тому "ризик величезний".

"Люди в Брюсселі йдуть хибним шляхом. Вони думають, що важливе рішення, яке визначить долю всієї Європи, можна прийняти без народу. Вони помиляються. Членства України не буде. Угорщина зупинила це. Вони даремно кажуть, що ігнорують це, вони змушені це робити", - підкреслив Орбан.