Більшість українських компаній не планують наймати іноземців і не бачать у цьому вигоди

Серед ключових викликів бізнес називає мовний бар’єр, складність адаптації працівників, бюрократичні процедури, високу вартість легалізації та тривалі строки оформлення.

45% опитаних українських компаній нині не розглядають можливість найму іноземних працівників, 41% – допускають це лише теоретично.

Про це свідчать результати опитування "Європейської бізнес асоціації" (EBA).

За даними опитування, лише 12% опитаних компаній активно розглядають опцію наймання іноземців і лише 2% вже мають відповідний досвід.

Серед ключових викликів бізнес називає мовний бар’єр, складність адаптації працівників, бюрократичні процедури, високу вартість легалізації та тривалі строки оформлення. Серед компаній, які вже мають практичний досвід, 87% вважають чинні процедури працевлаштування іноземців складними (зокрема 33% – надмірно складними). Лише 13% опитаних називають процедури простими та зрозумілими.