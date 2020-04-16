Більшість українців планує відсвяткувати Великдень удома та не порушувати режим карантину на свята #STOPКОРОНАВІРУС

За результатами опитування у Telegram-каналі “Коронавірус у цифрах”, 76% читачів не планують порушувати режим самоізоляції та залишиться на Великдень удома.

telegram.org/COVID19_Ukraine

3% опитуваних зазначили, що дивитимуться святкову службу онлайн. І лише 2% - збираються відвідати церкву. В опитуванні взяли участь 250 тисяч користувачів Telegram. У респондентів була можливість обрати кілька варіантів відповідей. *Опитування проводилось серед читачів спільноти "Коронавірус у цифрах" у Telegram та не є репрезентативним дослідженням щодо всієї України. В опитуванні відображається лише думка підписників Telegram-каналу. Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

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