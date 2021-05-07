Більшість українців проти продажу сільгоспземлі, а 84% не готові бачити покупцями іноземців - опитування

Більшість українців (65,2%) у випадку референдуму з питанням про заборону продажу сільськогосподарської землі проголосували б "за", а 84,1% опитаних не підтримують продаж землі іноземцям.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 22 до 29 червня 2021 року, повідомляє "Громадське".

Так, 71,7% опитаних українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі, а 21% - проти. Ще 7,2% - не визначилися або відмовилися відповідати.

У випадку проведення референдуму, на який би винесли запитання "Чи підтримуєте ви заборону на продаж сільськогосподарської землі?" 65,2% респондентів проголосували б "так", а 21,8% - "ні".

Ще 6,5% не взяли б участі у голосуванні, а 6,4% не визначилися або відмовилися відповідати. Таким чином, серед респондентів, які взяли б участь у голосуванні, 74,9% підтримали б заборону.

Водночас 84,1% опитаних не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям. Натомість підтримують це 12,1% опитаних, а ще 3,8% не змогли або відмовилися відповідати.

Читайте також: За перший день роботи ринку землі уклали тільки три угоди,яких раніше б не могло бути через дію мораторію