Більшість українців вважають, що з кожним новим президентом життя в Україні стає все гіршим

Згідно з опитуванням, у вересні 64,8% респондентів були безумовно чи скоріше згодні з тим, що з кожним наступним президентом життя в Україні стає гіршим, скоріше і безумовно не згодні з таким твердженням 27,0% опитаних, не змогли відповісти - 8,2%.

Голова правління центру "Соціальний моніторинг" Ольга Балакірєва звертає увагу на кризу влади і президентської посади в Україні за результатами проведеного соціологічного опитування "Моніторинг громадської думки населення України: оцінки та настрої напередодні місцевих виборів", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Усвідомлення суспільством кризи влади сьогодні практично об'єднує Україну", - сказала Балакірєва на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок під час презентації соцопитування.

Згідно з опитуванням, у вересні 64,8% респондентів були безумовно чи скоріше згодні з тим, що з кожним наступним президентом життя в Україні стає гіршим, скоріше і безумовно не згодні з таким твердженням 27,0% опитаних, не змогли відповісти - 8,2%.

"Для мене ці результати скоріше свідчать про кризу влади як таку, і кризу президентської посади, ролі президента в суспільстві як такого, тому що... бачите, сумарно майже 65%, тобто дві третини погодилися з твердженням, що з кожним президентом в Україні життя погіршується... Цікаво те, що достатньо єдина думка, незалежно від регіону, хоча є певні розбіжності. Однак понад половина навіть у західному регіоні (55,8% - ІФ) погодилися з такою думкою", - сказала Балакірєва.

Як випливає з презентації, 31,7% опитаних у західному регіоні не згодні з твердженням, що з кожним наступним президентом життя стає гіршим, 12,5% не змогли відповісти.

У центральному регіоні цю думку підтримали 66,3% опитаних, не погодилися з нею - 28,1%, не змогли відповісти 5,6%.

У східному регіоні підтримали це твердження 64,1%, не підтримали - 27,8%, не змогли відповісти 8,1%.

У південному регіоні 78,3% респондентів вважають, що з кожним наступним президентом життя стає гіршим, 16,0% - не згодні з таким твердженням, 5,7% не змогли відповісти.

На контрольованій Україною території Донбасу думки розділилися так: 65,9% згодні з цим висловлюванням, 22,5% - не згодні, 11,6% - не змогли відповісти.

За словами Балакірєвої, запитання "чи згодні ви з тим, що з кожним наступним президентом життя стає гіршим" у соціологічне дослідження було включено вперше.

Під час польового етапу дослідження 20-29 вересня було опитано методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента 3014 осіб. Стандартна похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року у ставленні до влади більшості українців переважають негативні оцінки. Лише трохи більше чверті респондентів підтримують діючу владу.