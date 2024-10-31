Більшість виборців у США стурбовані реакцією прихильників Трампа на можливу поразку – WP

За результатами опитування, 57% виборців дуже або дещо стурбовані тим, що прихильники Трампа вдадуться до насильства.

Більшість виборців у "хитких" штатах у США стурбовані тим, що прихильники кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа відповідатимуть насильством, якщо він не переможе на виборах.

Такі результати показало опитування The Washington Post і Schar School.

В опитуванні взяли участь понад 5 000 зареєстрованих виборців, його провели в першій половині жовтня в семи "хитких" штатах: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

За результатами опитування, 57% виборців дуже або дещо стурбовані тим, що прихильники Трампа вдадуться до насильства, якщо він програє, натомість 31% вважають, що виборці Гарріс вдадуться до насильства. 66% виборців не впевнені, що Трамп змириться з поразкою, тоді як 69% впевнені, що Гарріс змириться з поразкою.

Крім того, 45% вважають, що Трамп намагатиметься правити як диктатор, щодо Гарріс такої думки дотримуються 19%. Серед прихильників Трампа 37% вважають, що Гарріс спробує стати диктатором, тоді як 85% виборців Гарріс вважають, що Трамп прагнутиме до безконтрольної влади.

Водночас опитування показує, що більше виборців з «хитких» штатів довіряють скоріше Трампу, ніж Гарріс, у подоланні загроз демократії в Америці — 43% проти 40%.

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. За місце в Білому домі боротимуться кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.