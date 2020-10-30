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Біля будівлі КСУ відбувається акція проти скасування частини норм антикорупційного законодавства

Протестувальники принесли з собою плакати з написами "КС - з міжнародним днем унітазу", "Корупційний Суд України", "F*uck corruption"
Біля будівлі Конституційного Суду України (КС) в Києві в п'ятницю відбувається акція протесту "Відправимо суддів-зрадників КС у Ростов" проти рішення суду щодо скасування частини норм антикорупційного законодавства,
Біля будівлі КСУ відбувається акція проти скасування частини норм антикорупційного законодавства Фото: rbc.ua

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", біля будівлі суду на перетині вулиць Жилянської та Антоновича в Києві зібралися декілька сотень людей. Учасники акції зайняли весь тротуар і проїжджу частину вулиці Жилянської, рух перекрито. Організаторами протесту виступили Центр протидії корупції, фундація DEJURE, Автомайдан, Рух опору капітуляції і Transparency International Ukraine.

Протестувальники принесли з собою плакати з написами "КС - з міжнародним днем унітазу", "Корупційний Суд України", "F*uck corruption" тощо. Також учасники акції принесли з собою валізи, на яких наклеїли стилізовані печатки про перетин кордону з написом "Еміграція" і "Ростов". На паркані КСУ було змонтовано банер у вигляді авіаквитка з обличчям екс-президента Віктора Януковича і пунктом призначення Ростов-на-Дону.

За словами організаторів, рішення Конституційного Суду ставить під загрозу безвізовий режим України з Європейським Союзом, фінансову допомогу, а також європейський розвиток України.

Входи до двору та будівлі Конституційного Суду наразі перебувають під посиленою охороною Національної гвардії і поліції. Біля входу на територію КС триває словесна перепалка між протестувальниками та правоохоронцями.

Нагадуємо, що раніше Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, - ЗМІ

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30 10 2020 11:19
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