Біля Харкова затримали автобуси із "тітушками", які хотіли створити "картинку для російських ЗМІ" - СБУ
Автобуси затримали на під'їздах до Харкова зі сторони Донецька, Дніпра та Полтави, повідомляє "Громадське". За даними СБУ, люди в автобусах є мешканцями інших регіонів України й не мають відношення до Харківщини.
Крім того, у службі запевняють, що групи направили до Харкова на замовлення однієї з проросійських партій України. Вони нібито мали влаштувати протест у місті, а також "провокувати громадське невдоволення та масові протиправні дії" під час засідання Харківської міськради.
"Зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України", - пояснюють у Службі безпеки.
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