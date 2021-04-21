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Біля Харкова затримали автобуси із "тітушками", які хотіли створити "картинку для російських ЗМІ" - СБУ

Служба безпеки України повідомляє, що під час антитерористичних навчань у Харківській області затримали автобуси з 60 "тітушками"
Вони нібито планували дестабілізувати ситуацію і створити «картинку» для російських медіа.Вони нібито планували дестабілізувати ситуацію і створити "картинку" для російських медіа.
Біля Харкова затримали автобуси із "тітушками", які хотіли створити "картинку для російських ЗМІ" - СБУ Затримання автобуса Фото: СБУ

Автобуси затримали на під'їздах до Харкова зі сторони Донецька, Дніпра та Полтави, повідомляє "Громадське". За даними СБУ, люди в автобусах є мешканцями інших регіонів України й не мають відношення до Харківщини.

Крім того, у службі запевняють, що групи направили до Харкова на замовлення однієї з проросійських партій України. Вони нібито мали влаштувати протест у місті, а також "провокувати громадське невдоволення та масові протиправні дії" під час засідання Харківської міськради.

"Зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України", - пояснюють у Службі безпеки.

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21 04 2021 12:52
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