CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля будівлі Генерального консульства Великобританії в Стамбулі підірвали пакет із солодощами, які прийняли за вибухівку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля консульства Британії в Стамбулі підірвали підозрілу коробку, в якій виявилися солодощі
Вибухівки в коробці не було
Фото: DHA Photo
"Підозрілий пакет, залишений поруч із Генеральним консульством Великобританії в районі Бейоглу в Стамбулі, спричинив хибну тривогу", - повідомляє LB.ua з посиланням на Daily Sabah.
Після того як спеціальні сили поліції провели контрольований вибух, з'ясувалося, що вибухівки в коробці не було.
Як виявилося, в пакеті були турецькі солодощі, а саме - лукум з горіхами і кокосом.
Нагадаємо, що в Одесі евакуювали дев'ятиповерхівку через підозрілу коробку, в якій виявився хом'як.
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