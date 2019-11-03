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Біля консульства Британії в Стамбулі підірвали підозрілу коробку, в якій виявилися солодощі

Вибухівки в коробці не було
Біля будівлі Генерального консульства Великобританії в Стамбулі підірвали пакет із солодощами, які прийняли за вибухівку.
Біля консульства Британії в Стамбулі підірвали підозрілу коробку, в якій виявилися солодощі Фото: DHA Photo

"Підозрілий пакет, залишений поруч із Генеральним консульством Великобританії в районі Бейоглу в Стамбулі, спричинив хибну тривогу", - повідомляє LB.ua з посиланням на Daily Sabah.

Після того як спеціальні сили поліції провели контрольований вибух, з'ясувалося, що вибухівки в коробці не було.

Як виявилося, в пакеті були турецькі солодощі, а саме - лукум з горіхами і кокосом.

Нагадаємо, що в Одесі евакуювали дев'ятиповерхівку через підозрілу коробку, в якій виявився хом'як.

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11 03 2019 09:39
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