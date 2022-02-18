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Біля кордонів України наразі близько 149 тисяч російських військових і їхня кількість може збільшитись

Міністр додав, що найближчими днями очікується вихід у Чорне море ще трьох російських кораблів
Підрозділи російських військ поблизу України налічують близько 129 тисяч наземного компонента, а разом із флотом та авіацією їхня кількість сягає приблизно 149 тисяч.
Біля кордонів України наразі близько 149 тисяч російських військових і їхня кількість може збільшитись Олексій Резніков. Фото: jurliga.ligazakon.ua

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час свого виступу перед Верховною Радою 18 лютого, інформує Громадське.

"Оскільки російські навчання в Білорусі, інших регіонах і в Чорному морі перебувають в активній фазі, основну мас військ уже стягнуто. Ми очікуємо, що найближчими днями буде залучено ще кілька тисяч осіб", - сказав він.

Міністр додав, що найближчими днями очікується вихід у Чорне море ще трьох російських кораблів. Резніков зазначив, що разом із цим у Росії тривають навчання Росгвардії "Заслон-2022", які теж перебувають у полі зору України.

Очільник Міноборони констатував, що наразі відведення російських військ від українських кордонів не відбувається.

Окрім того, міністр закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам Кремля про те, що Україна нібито готує наступ на Донбасі.

"Вкотре наголошую: Україна посилює свою оборону, але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії щодо ОРДЛО чи Криму. Ми будемо рухатися політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни, і ми не будемо наражати їх на небезпеку", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що Олексій Резніков заявив, що зараз біля кордонів України з боку РФ, Білорусі та окупованої частини Донбасу загалом перебувають 140 тисяч російських військових.

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18 02 2022 13:08
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