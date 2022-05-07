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Біля кордону Фінляндії спорожніла важлива російська база. Техніку могли відправити до України

Дуже ймовірно, що їх відправили поїздом до України
Біля кордону з Фінляндією раптово спорожніла важлива російська військова база в селі Алакуртті. Експерти вважають, що військову техніку могли перекинути в Україну.
Біля кордону Фінляндії спорожніла важлива російська база. Техніку могли відправити до України Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє  фінське видання Yle.
 
Видання з посиланням на отримані супутникові знімки зазначає, що Росія відвела велику кількість військової техніки сухопутних військ з бази в Алакуртті. Передбачається, що були вивезені більше сотні одиниць техніки, в тому числі десятки бронетранспортерів.
 
 
Фото: російська база до і після виведення техніки (yle.fi)
 
За словами експертів, це відповідає оснащенню бойової частини батальйону. У свою чергу, можна говорити про те, що як мінімум третина або навіть майже половина з приблизно 2 000 військових покинули базу.
 
"Дуже ймовірно, що їх відправили поїздом до України", - зазначає військовий експерт Марко Еклунд.
 
Після аналізу супутникових знімків він підкреслив, що Росія таємно перекидає нові війська на фронт. Алакуртська 80-та мотострілецька бригада є найбільш значущою загрозою для Фінляндії, оскільки знаходиться близько до кордону, а її військові спеціалізуються на бойових діях в арктичних умовах. Близько 800 з них, ймовірно, воюють в Україні.
 
Супутникові знімки показують, що значні зміни відбулися після середини травня. Саме в цей період часу спорожнів майданчик, на якому зберігається бойова техніка.
 
Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що Росія здатна перекинути в Україну ще до 60 батальйонно-тактичних груп.
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05 07 2022 17:37
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