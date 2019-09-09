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Біля Кривого Рогу в 30 метрах від залізничної колії приймали на металобрухт порізані рейки

"При огляді було знайдено близько 30 м порізаних рейок, маневровий карликовий світлофор, елементи вантажного вагона, 8 костилів та ін."
На Дніпропетровщині на залізничній станції облаштували незаконний пункт прийому металобрухту, куди зокрема здавали порізані рейки.
Біля Кривого Рогу в 30 метрах від залізничної колії приймали на металобрухт порізані рейки Фото: cherkasy24.info

Цей пункт виявили на станції Мудрьона біля Кривого Рогу у гаражі, розташованому в 30 метрах від колії,  повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"При огляді було знайдено близько 30 м порізаних рейок, маневровий карликовий світлофор, елементи вантажного вагона, 8 костилів та ін.", - йдеться у повідомленні.

Працівники воєнізованої охорони залізниці затримали трьох безробітних і передали їх правоохоронцям.

"У незаконних пунктах прийому металобрухту за вкрадені деталі грабіжники отримують кілька десятків гривень, а відновлення пошкодженого обладнання коштує залізниці в сотні разів більше", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" повідомили, що станом на середину серпня з пасажирських поїздів викрали інвентарю на загальну суму близько 400 тисяч гривень.

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09 09 2019 22:37
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