Біля Кривого Рогу в 30 метрах від залізничної колії приймали на металобрухт порізані рейки

"При огляді було знайдено близько 30 м порізаних рейок, маневровий карликовий світлофор, елементи вантажного вагона, 8 костилів та ін."

На Дніпропетровщині на залізничній станції облаштували незаконний пункт прийому металобрухту, куди зокрема здавали порізані рейки.

Цей пункт виявили на станції Мудрьона біля Кривого Рогу у гаражі, розташованому в 30 метрах від колії, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"При огляді було знайдено близько 30 м порізаних рейок, маневровий карликовий світлофор, елементи вантажного вагона, 8 костилів та ін.", - йдеться у повідомленні.

Працівники воєнізованої охорони залізниці затримали трьох безробітних і передали їх правоохоронцям.

"У незаконних пунктах прийому металобрухту за вкрадені деталі грабіжники отримують кілька десятків гривень, а відновлення пошкодженого обладнання коштує залізниці в сотні разів більше", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" повідомили, що станом на середину серпня з пасажирських поїздів викрали інвентарю на загальну суму близько 400 тисяч гривень.