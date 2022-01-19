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Біля Печерського суду сталися сутички між мітингарями і правоохоронцями

Інцидент виник через те, що правоохоронці не дозволили встановити бочки для обігріву з відкритим вогнем
Біля Печерського суду, де продовжать обирати запобіжний Порошенку, сталися сутички між мітингарями і правоБіля Печерського райсуду Києва, де 19 січня мають оголосити запобіжний захід Петру Порошенку, сталися сутички між мітингарями та правоохоронцями.
Біля Печерського суду сталися сутички між мітингарями і правоохоронцями Фото: Богдан Кутєпов

Про це повідомляє кореспондентка "Громадського" з місця подій.

Інцидент виник через те, що правоохоронці не дозволили встановити бочки для обігріву з відкритим вогнем.

Керівник Івано-Франківського регіонального осередку "Брати по зброї" Андрій нам у коментарі зазначив, що спершу правоохоронці забрали бочки з дровами, біля яких можна грітися, а згодом - бочки, що використовували, як барабани.

Депутатка Ірина Геращенко опублікувала заяву фракції "Європейська Солідарність" щодо сутичок біля суду. Там стверджують, що правоохоронці першими застосували силу та "вдалися до провокацій".

"Причиною для неадекватних дій керованою Банковою поліцією стали намети з чаєм для протестувальників", - йдеться у заяві. Від правоохоронці вимагають забезпечити порядок на акції.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва переніс оголошення запобіжного заходу Петру Порошенку на 14:00 19 січня.

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19 01 2022 13:30
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