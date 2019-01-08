CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 1 серпня роковини з дня нападу на Катерину Гандзюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля СБУ проходить акція до роковин з дня нападу на Катерину Гандзюк - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
Під будівлею Служби безпеки України відбувається акція учасників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"
Фото: lb.ua
Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.
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