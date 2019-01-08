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Біля СБУ проходить акція до роковин з дня нападу на Катерину Гандзюк - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Під будівлею Служби безпеки України відбувається акція учасників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"
Сьогодні, 1 серпня роковини з дня нападу на Катерину Гандзюк.
Біля СБУ проходить акція до роковин з дня нападу на Катерину Гандзюк - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ Фото: lb.ua

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.

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