Біля СБУ проходить акція до роковин з дня нападу на Катерину Гандзюк - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ Під будівлею Служби безпеки України відбувається акція учасників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Сьогодні, 1 серпня роковини з дня нападу на Катерину Гандзюк.

Фото: lb.ua

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб. Читайте також: Генпрокуратура викликала голову Державної судової адміністрації на допит

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію