Біля ЦВК молоді чоловіки виштовхали журналіста телеканалу "Дождь"

Молоді чоловіки на площі перед Центральною виборчою комісією не дали можливості журналісту російського телеканалу "Дождь" зняти сюжет, звинувативши його у перекручуванні фактів.

Молодики виштовхали журналіста з площі, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, свої дії вони пояснили тим, що журналіст знімав негативний сюжет для російських медіа. За їхніми словами, висвітлюючи події під ЦВК, він перекручував результати екзит-полів, називаючи їх сфальсифікованими чинним Президентом, а людей, які тут присутні, прихильниками Тимошенко, яка буде оскаржувати результати виборів.

Правоохоронні органи зреагували швидко і відвели цього хлопця для перевірки його особистих даних.

Нагадаємо, що біля ЦВК зібралася групи невідомих "для охорони порядку". Міністерство внутрішніх справ заявило, що група молодих людей, які зібралися біля будівлі Центральної виборчої комісії, знаходяться там цілком законно в зв'язку з поданою заявкою на мітинг.