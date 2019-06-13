Біля узбережжя Ірану напали на два танкери, після чого нафта подорожчала на 4,5%
Перший постраждалий танкер - "Фронт Альтаїр" під прапором Маршаллових островів, який належить норвезькій компанії Frontline. Судно йшло з 75 тисячами тонн нафтової сировини з Об’єднаних Арабських Еміратів на Тайвань. На борту танкера сталися три вибухи і виникла пожежа, повідомляє CNN.
Друге постраждале судно - "Кокука Корейджес" під прапором Панами, яке належить японській компанії Kokuka Sangyo. Воно перевозило метанол із Саудівської Аравії в Сінгапур. У компанії заявили, що корпус танкера отримав пошкодження, за однією з версій, судно атакували за допомогою міни.
Напади сталися у водах між територіями Ірану, Оману та ОАЕ. Іранське судно врятувало 44 моряків з обох танкерів, які стрибнули у воду.
Нафта марки Brent після цих інцидентів подорожчала 4,5% до 62 доларів за барель. Видання зазначає, що атаки сталися біля Ормузької протоки, через яку проходить біля третини нафти, що транспортується морем.
Це вже другий за місяць інцидент з танкерами в цьому районі: у травні невідомі атакували чотири судна. США звинуватили у цих нападах Іран, проте Тегеран ці звинувачення відкидає.
Вашингтон вважає, що Іран стоїть і за новими нападами на танкери.
Наприкінці травня повідомлялось, що Китай припинив купувати іранську нафту через санкції США.
Нагадаємо, що у США зіткнувся танкер із баржами, стався великий витік нафтопродуктів.
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