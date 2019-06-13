Біля узбережжя Ірану напали на два танкери, після чого нафта подорожчала на 4,5%

Корпус танкера отримав пошкодження, за однією з версій, судно атакували за допомогою міни

В Оманській затоці невідомі напали на два танкери. Через цю новину нафта подорожчала на 4,5%. У США вважають, що судна атакували реактивними снарядами або мінами, а за нападом стоїть Іран.

Перший постраждалий танкер - "Фронт Альтаїр" під прапором Маршаллових островів, який належить норвезькій компанії Frontline. Судно йшло з 75 тисячами тонн нафтової сировини з Об’єднаних Арабських Еміратів на Тайвань. На борту танкера сталися три вибухи і виникла пожежа, повідомляє CNN.

Друге постраждале судно - "Кокука Корейджес" під прапором Панами, яке належить японській компанії Kokuka Sangyo. Воно перевозило метанол із Саудівської Аравії в Сінгапур. У компанії заявили, що корпус танкера отримав пошкодження, за однією з версій, судно атакували за допомогою міни.

Напади сталися у водах між територіями Ірану, Оману та ОАЕ. Іранське судно врятувало 44 моряків з обох танкерів, які стрибнули у воду.

Нафта марки Brent після цих інцидентів подорожчала 4,5% до 62 доларів за барель. Видання зазначає, що атаки сталися біля Ормузької протоки, через яку проходить біля третини нафти, що транспортується морем.

Це вже другий за місяць інцидент з танкерами в цьому районі: у травні невідомі атакували чотири судна. США звинуватили у цих нападах Іран, проте Тегеран ці звинувачення відкидає.

Вашингтон вважає, що Іран стоїть і за новими нападами на танкери.

Наприкінці травня повідомлялось, що Китай припинив купувати іранську нафту через санкції США.

Нагадаємо, що у США зіткнувся танкер із баржами, стався великий витік нафтопродуктів.