Біля узбережжя Канади знайшли тіла шести атлантичних китів, які перебувають на межі вимирання
Цей вид китів є одним із найбільш рідкісних, його представники проживають біля Атлантичного узбережжя Канади та США, повідомляє AFP.
Атлантичні кити перебувають під загрозою вимирання, а їхня популяція збільшується повільно, бо у них низька народжуваність. Більш того, кити часто гинуть від зіткнення із судами, або заплутуються у рибальських сітках.
Влада Канади вже дістала з води тіла двох загиблих китів - 40-річної самки з іменем Панктуейшн та 9-річного Росомахи.
Спеціалісти встановили, що самка загинула через зіткнення з кораблем. Причину смерті молодого самця поки не встановили.
Влада Канади обмежила швидкість суден у затоці Святого Лаврентія до 10 вузлів (18,5 кілометри на годину), а також заборонила комерційний вилов риби на ділянці площею 16 тисяч квадратних кілометрів.
Цей вид китів був найбільш жаданою мішенню китобоїв, бо він повільний і виділяє багато китового жиру.
Наразі популяцію виду з врахуванням цих 6 смертей оцінюють у 412 особин.
Нагадаємо, що зміна клімату в Південному океані призведе до скорочення популяцій синіх китів, фінвалів і деяких інших видів вусатих китів, які почали відновлюватися після винищення китобійними суднами.
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