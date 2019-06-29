Біля узбережжя Канади знайшли тіла шести атлантичних китів, які перебувають на межі вимирання

Атлантичні кити перебувають під загрозою вимирання, а їхня популяція збільшується повільно, бо у них низька народжуваність. Більш того, кити часто гинуть від зіткнення із судами, або заплутуються у рибальських сітках

У затоці Святого Лаврентія в Канаді виявили тіла одразу шести Атлантичних китів (Північний гладкий кит, Eubalaena glacialis), один з них загинув від зіткнення із кораблем.

Фото: Флоридська комісія з охорони риб та дикої природи

Цей вид китів є одним із найбільш рідкісних, його представники проживають біля Атлантичного узбережжя Канади та США, повідомляє AFP.

Атлантичні кити перебувають під загрозою вимирання, а їхня популяція збільшується повільно, бо у них низька народжуваність. Більш того, кити часто гинуть від зіткнення із судами, або заплутуються у рибальських сітках.

Влада Канади вже дістала з води тіла двох загиблих китів - 40-річної самки з іменем Панктуейшн та 9-річного Росомахи.

Спеціалісти встановили, що самка загинула через зіткнення з кораблем. Причину смерті молодого самця поки не встановили.

Влада Канади обмежила швидкість суден у затоці Святого Лаврентія до 10 вузлів (18,5 кілометри на годину), а також заборонила комерційний вилов риби на ділянці площею 16 тисяч квадратних кілометрів.

Цей вид китів був найбільш жаданою мішенню китобоїв, бо він повільний і виділяє багато китового жиру.

Наразі популяцію виду з врахуванням цих 6 смертей оцінюють у 412 особин.

Нагадаємо, що зміна клімату в Південному океані призведе до скорочення популяцій синіх китів, фінвалів і деяких інших видів вусатих китів, які почали відновлюватися після винищення китобійними суднами.