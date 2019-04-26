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Біля входу до Керченської протоки – велике скупчення кораблів під різними прапорами, - ФОТО, ВІДЕО

Об'єктивних причин для закриття проходу не було
У Керченській протоці та Азовському морі 25 квітня спостерігається велике скупчення суден, які чекають на проходження Керч-Єнікальським каналом.
Біля входу до Керченської протоки – велике скупчення кораблів під різними прапорами, - ФОТО, ВІДЕО Фото:krymr.org

У Керчі протягом дня спостерігалася сонячна погода, вітер був не штормовий, тож об’єктивних причин для перекриття каналу не було, повідомляє "Радіо Свобода".

Близько 14 години танкери, балкери і суховантажі стояли на відстані близько півмилі від Керченського мосту, пізніше судна перемістилися далі в бік Чорного моря. Станом на 19 годину вечора відстань між кораблями і Керченським мостом становила близько двох морських миль.


Фото:krymr.org

Судна можна було побачити з берега в оцолицях Керчі, в районі слеища Героївське.


Фото:krymr.org


Фото:krymr.org

За інформацією сайту Marine Traffic, що відслідковує переміщення суден, в Аховському морі, на підході до Керченської протоки, перебували суховантажі і танкери під прапорами України, Панами, Маршалових островів, Танзанії, Белізу, Росії та інших держав.

Напередодні голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикало заявив, що Росія створює "штучні черги" кораблів у Керченській протоці, здійснюючи посилений огляд кораблів, які прямують до українських портів.

Нагадаємо, що Україна планує нове проходження кораблів через Керченську протоку, у зв'язку з чим вживає заходів і веде підготовку, в тому числі з міжнародними партнерами.

 

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26 04 2019 16:03
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