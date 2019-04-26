Біля входу до Керченської протоки – велике скупчення кораблів під різними прапорами, - ФОТО, ВІДЕО
У Керчі протягом дня спостерігалася сонячна погода, вітер був не штормовий, тож об’єктивних причин для перекриття каналу не було, повідомляє "Радіо Свобода".
Близько 14 години танкери, балкери і суховантажі стояли на відстані близько півмилі від Керченського мосту, пізніше судна перемістилися далі в бік Чорного моря. Станом на 19 годину вечора відстань між кораблями і Керченським мостом становила близько двох морських миль.
Фото:krymr.org
Судна можна було побачити з берега в оцолицях Керчі, в районі слеища Героївське.
Фото:krymr.org
Фото:krymr.org
За інформацією сайту Marine Traffic, що відслідковує переміщення суден, в Аховському морі, на підході до Керченської протоки, перебували суховантажі і танкери під прапорами України, Панами, Маршалових островів, Танзанії, Белізу, Росії та інших держав.
Напередодні голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикало заявив, що Росія створює "штучні черги" кораблів у Керченській протоці, здійснюючи посилений огляд кораблів, які прямують до українських портів.
Нагадаємо, що Україна планує нове проходження кораблів через Керченську протоку, у зв'язку з чим вживає заходів і веде підготовку, в тому числі з міжнародними партнерами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову
- Рада ухвалила закон про українську мову, - ВІДЕО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні
- Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%