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Білий дім анонсував зменшення мит на іноземні деталі, необхідні для виробництва автомобілів у США

29 квітня 2025, 20:32
Білий дім анонсував зменшення мит на іноземні деталі, необхідні для виробництва автомобілів у США
Фото: DW
Президент США Дональд Трамп у вівторок підпише відповідний виконавчий указ.
У Білому домі анонсували зменшення "автомобільних" тарифів. 
 
Про це пише Reuters.
 
Як заявила пресссекретарка Білого дому Каролін Лівітт, Трамп підпише указ і його опублікують "як завжди". 
 
Хоча офіційно ще не відомо, які саме заходи застосують, однак джерела Wall Street Journal повідомили, що ці заходи зменшать деякі мита на імпортні автозапчастини для автомобілів, які виробляються в США, а імпортери не будуть змушені сплачувати подвійне мито. Це стосуватиметься як мит на автомобілі, так і на деталі.
 
Очікується, що Трамп підпише указ перед поїздкою до Мічигану на мітинг, присвячений 100 дням з моменту його вступу на посаду.
 
За словами джерел, автовиробники, які майже щодня спілкувалися з адміністрацією, отримали "певне полегшення", тоді як Трамп зобов'язався просувати у сфері внутрішнього виробництва. 
 
За словами Трампа, автомобілі, вироблені в США, не зіткнуться з "абсолютно жодними тарифами", але журналісти вказують, що жоден автомобіль не виготовлений зі 100% американських деталей – навіть пікап, вироблений у США. 
 
Ці кроки мають на меті дати автовиробникам час для перенесення ланцюгів поставок запчастин назад до США, і, ймовірно, стануть значним поштовхом для автовиробників у короткостроковій перспективі.

 

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