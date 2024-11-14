Байден на зустрічі із Сі говоритиме про війну в Україні – Білий дім

Зустріч пройде в Перу.

Американський президент Джо Байден на зустрічі із Сі Цзіньпінем у Перу планує обговорити війну рф проти України, а також підтримку, яку Китай надає росії для зміцнення її оборонно-промислової бази.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу високопоставлений представник адміністрації Білого дому, передає Укрінформ.

"Президент має намір використати цю зустріч для обговорення питань, у яких існують розбіжності, а також способів вирішення цих розбіжностей у майбутньому. Я очікую, що він висловить глибоку стурбованість через підтримку Китаєм російської війни проти України, а також розгортання понад 10 тисяч військ КНДР у росії, де вони почали брати участь у бойових діях на боці військ рф", - заявили в адміністрації США.

І додали, що Сполучені Штати дедалі більше занепокоєні наслідками участі північнокорейських військ у війні росії проти України для довгострокової стабільності - як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Представник адміністрації при цьому не виключив подальшого запровадження санкцій проти юридичних та фізичних осіб КНР, які продовжують надавати підтримку рф.

"Думаю, ця тема санкцій постійно обговорюватиметься не лише на цій двосторонній зустрічі, а й стане завданням для наступної адміністрації – щодо того, як ми працюємо, аби обмежити підтримку російської оборонно-промислової бази", - резюмував представник Білого дому.

Того місяця ми писали, що США ввели санкції проти двох китайських компаній за співпрацю з росією.