Білий дім готовий до переговорів з рф, Китаєм і КНДР для зменшення ядерної загрози – Байден

Зустріч можлива "без попередніх умов".

Президент США Джо Байден заявив про готовність країни до переговорів з москвою, пекіном та Пхеняном з метою зменшення ядерної загрози.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Заява американського президента позвучала під час привітанням лауреатів Нобелівської премії миру.

"Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози", - оголосив Байдена.

Він додав, що не буде користі ані для їхніх країн, ані для світу від блокування "прогресу у скороченні ядерних арсеналів".

Американський президент вважає, що зменшення ядерної загрози "важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них".

"Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів", - констатував Байден.

Президент розповів, що торік під час відвідування Хіросіми мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування.

Байден також додав, що ця людина нагадала йому, що "ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї".