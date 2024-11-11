Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Білий дім на кліматичному саміті прагне запевнити світ у відданості США екологічним цілям

11 листопада 2024, 08:47
Білий дім на кліматичному саміті прагне запевнити світ у відданості США екологічним цілям
Фото: DW
Це відбувається на тлі побоювань прихильників "зелених" щодо нового балансу сил у Вашингтоні, який призведе до скасування екологічних норм та кінця кліматичного лідерства на світовій арені.

Високопоставлений демократ візьме участь у кліматичному саміті ООН у Баку наступного тижня, щоб "переконати міжнародне співтовариство в тому, що значна частина США, як і раніше, віддана справі утримання планети від кліматичної катастрофи".

Про це повідомляє Politico.

Це відбувається на тлі побоювань прихильників "зелених" щодо нового балансу сил у Вашингтоні, який призведе до скасування екологічних норм та кінця кліматичного лідерства на світовій арені.

"Боротьба з витоком метану, декарбонізація нашої економіки та боротьба з підвищенням рівня моря - ось що я твердо поставлю на порядок денний на COP29", - сказав у коментарі виданню сенатор Шелдон Уайтхаус, голова бюджетного комітету Сенату.

"Але ми не можемо ігнорувати той факт, що Дональд Трамп, республіканці та їхні мегадонори викопного палива націлюють торпеду на кліматичний прогрес, якого демократи досягли за останні чотири роки", - додав він.

За словами Уайтхауса, американці не відмовляться від боротьби за кліматичні заходи та проти корупції у сфері викопного палива, "яка незабаром захопить владу у Вашингтоні".

Значущість цьогорічного саміту посилилася після виборів, які призведуть до різкої зміни політики США в галузі клімату. Трамп, який назвав зміну клімату "містифікацією", вивів США з Паризької угоди щодо клімату під час свого останнього перебування в Білому домі та позбавив пріоритетів дії щодо клімату у федеральному уряді.

Очікується, що він здійснить аналогічні кроки під час своєї другої адміністрації. Він також, ймовірно, буде націлений на агресивні заходи щодо скорочення викидів, запроваджені Агентством з охорони навколишнього середовища президента Джо Байдена, та загальмує реалізацію Закону про скорочення інфляції.

СШАкліматичний саміт

Останні матеріали

Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Політика
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 01:12
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється