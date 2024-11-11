Білий дім на кліматичному саміті прагне запевнити світ у відданості США екологічним цілям

Це відбувається на тлі побоювань прихильників "зелених" щодо нового балансу сил у Вашингтоні, який призведе до скасування екологічних норм та кінця кліматичного лідерства на світовій арені.

Високопоставлений демократ візьме участь у кліматичному саміті ООН у Баку наступного тижня, щоб "переконати міжнародне співтовариство в тому, що значна частина США, як і раніше, віддана справі утримання планети від кліматичної катастрофи".

Про це повідомляє Politico.

Це відбувається на тлі побоювань прихильників "зелених" щодо нового балансу сил у Вашингтоні, який призведе до скасування екологічних норм та кінця кліматичного лідерства на світовій арені.

"Боротьба з витоком метану, декарбонізація нашої економіки та боротьба з підвищенням рівня моря - ось що я твердо поставлю на порядок денний на COP29", - сказав у коментарі виданню сенатор Шелдон Уайтхаус, голова бюджетного комітету Сенату.

"Але ми не можемо ігнорувати той факт, що Дональд Трамп, республіканці та їхні мегадонори викопного палива націлюють торпеду на кліматичний прогрес, якого демократи досягли за останні чотири роки", - додав він.

За словами Уайтхауса, американці не відмовляться від боротьби за кліматичні заходи та проти корупції у сфері викопного палива, "яка незабаром захопить владу у Вашингтоні".

Значущість цьогорічного саміту посилилася після виборів, які призведуть до різкої зміни політики США в галузі клімату. Трамп, який назвав зміну клімату "містифікацією", вивів США з Паризької угоди щодо клімату під час свого останнього перебування в Білому домі та позбавив пріоритетів дії щодо клімату у федеральному уряді.

Очікується, що він здійснить аналогічні кроки під час своєї другої адміністрації. Він також, ймовірно, буде націлений на агресивні заходи щодо скорочення викидів, запроваджені Агентством з охорони навколишнього середовища президента Джо Байдена, та загальмує реалізацію Закону про скорочення інфляції.