Білий дім наголосив, що США відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16

Але є певні умови.

Сполучені Штати відкриті для навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на території США. Це може відбутися, якщо будуть вичерпані можливості для тренувань у Європі. Проте офіційні особи попередили, що процес є складним і займе певний час.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише CNN.

"Причина, з якої ми це робимо, є частиною більш тривалих і широких зусиль для вдосконалення української оборони та військових можливостей у довгостроковій перспективі. Пройде деякий час, перш ніж літаки з'являться в Україні, і вони будуть інтегровані в повітряний флот", - сказав Кірбі.

Він зауважив, що на додаток до передачі літаків і підготовки пілотів, союзники також мають забезпечити «всю логістику технічного обслуговування і необхідну підтримку для F-16. За словами Кірбі, все це потребує певного часу, а навчання передбачає ще вивчення англійської мови.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми прагнемо рухатися вперед, надаючи Україні цю довгострокову можливість. Якщо можливості для навчання в Європі будуть вичерпані, ми відкриті для підготовки українських пілотів у Сполучених Штатах", - підсумував спікер.

Нагадаємо, перша група з шести пілотів ЗСУ завершить навчання на західних винищувачах F-16 щонайменше наступного літа.