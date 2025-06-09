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Білий дім не може знайти кваліфікованих людей, готових працювати на Піта Хегсета

09 червня 2025, 20:33
Білий дім не може знайти кваліфікованих людей, готових працювати на Піта Хегсета
Фото: DW
Щонайменше троє людей відмовилися від потенційних посад для міністра оборони і екс ведучого Fox News.

Адміністрація продовжує пошуки нового главу апарату і кількох старших радників для глави Пентагону Піта Гегсета після серії промахів, проте наразі не може знайти гідних кандидатів.

Прихильники кажуть, що його лідерство було ефективним, передає телеканал NBC News

Високі посади в Міністерстві оборони США, в тому числі посада глави апарату очільника відомства, як правило, вважаються престижними і приваблюють безліч кваліфікованих кандидатів.

Проте щонайменше три людини вже відмовилися від потенційних посад в команді Гегсета.

Віце президент Джей Ді Венс і глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз проявили активний інтерес до пошуку способів допомогти Гегсету після того, як він у квітні раптово звільнив з посади двох старших помічників, звинувативши їх у витоку секретної інформації.

Пізніше Гегсет оголосив про звільнення свого глави апарату, а ще один співробітник згодом сам подав у відставку, написавши пізніше, що в офісі Гегсета панує "повний хаос".

Видання пише, що відтоді Венс і Вайлз шукають кандидатів, які могли б підтримати Гегсета, але поки адміністрації не вдалося знайти людей, які були б готові працювати на нього або підходили б за політичними переконаннями.

Адміністрація Трампа відхилила деяких кандидатів, яких Гегсет хотів найняти, натомість глава Пентагону відхилив деяких кандидатів, запропонованих Білим домом.

Джерела кажуть, що кандидати були визнані політично проблемними. До прикладу, кадрове управління Білого дому відхилило деяких кандидатів за недостатню лояльність політиці MAGA.

Раніше ми писали, що Гегсет боїться втратити посаду глави Пентагону на тлі скандалу в Signal.

 

білий дімПіт Гегсет

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