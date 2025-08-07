Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білий дім не втручатиметься в рішення Ізраїлю про розширення війни в Газі — Axios

07 серпня 2025, 12:46
Фото: facebook.com idfonline
Кабінет безпеки Ізраїлю схвалить вкрай спірний план розширення військових дій.

Президент США Дональд Трамп не заперечує проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо окупації всього Сектора Гази.

Про це повідомляє Axios.

Як очікується, сьогодні Кабінет безпеки Ізраїлю схвалить вкрай спірний план розширення військових дій.

За словами офіційних осіб США та Ізраїлю, Трамп вирішив не втручатися і дозволити ізраїльському уряду ухвалювати рішення самостійно.

Одне з джерел повідомило, що Трамп був зворушений опублікованим Хамас відео, на якому ізраїльський заручник риє собі могилу.

"Це вплинуло на президента, і він дозволить ізраїльтянам робити те, що їм потрібно", - заявив чиновник.

Водночас він додав, що адміністрація Трампа не підтримує анексію Ізраїлем частин Гази - ще одну можливість, яку обговорюють ізраїльські офіційні особи.

Білий дім планує найближчими тижнями зосередитися на розв'язанні проблеми голоду в Секторі Гази, хоча розширення війни ускладнить це завдання.

"Сполучені Штати, як і раніше, прихильні справі полегшення ситуації в Секторі Гази і підтримують зусилля зі збільшення обсягу гуманітарної допомоги. Однак Сполучені Штати не "беруть на себе" цю допомогу", - повідомив чиновник США.

Також джерела розповіли, що адміністрація Трампа планує збільшити фінансування Фонду гуманітарної допомоги Гази (GHF) з метою відкриття нових центрів допомоги в деяких районах Гази, куди будуть переселені переміщені палестинці, як у північній, так і в центральній частині Гази.

