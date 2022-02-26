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Білий дім опублікував рішення про зброю та допомогу на $600 млн для України

$350 млн буде надано у вигляді так званої "безпекової підтримки", що включає зброю, військове обладнання та боєприпаси
В ніч на суботу адміністрація президента США Джо Байдена зареєструвала у федеральному реєстрі актів підписане ним рішення про надання Україні фінансової допомоги та новітньої зброї.
Білий дім опублікував рішення про зброю та допомогу на $600 млн для України Фото: DW

Текст документа є у розпорядженні "Європейської правди".

Загальна вартість нового пакета допомоги складає 600 мільйонів доларів США, він поділений на 2 частини.

$350 млн буде надано у вигляді так званої "безпекової підтримки", що включає зброю, військове обладнання та боєприпаси, а також за потреби безпекові послуги (включно з навчанням), що будуть підібрані у відповідності до запитів української сторони. Рішення не уточнює, які саме елементи оборонного обладнання будуть надані. Відомо, що Україна, серед іншого, раніше надсилала США запит на надання системи протиракетної оборони.

Ще $250 млн будуть надані у вигляді цільового безповоротного фінансування "у разі визнання важливості для безпекових інтересів США". На практиці це, найімовірніше, означатиме потребу погодження з США мети витрачання цих коштів. Раніше подібна підтримка, зокрема, використовувалася для закупівлі від імені України у американських виробників тієї зброї, на яку Україна вже отримала або має отримати  у США експортну ліцензію. Зокрема, відомо, що раніше Сполучені штати надавали Україні ліцензію на закупівлю протитанкових комплексів Javelin та боєприпасів.

Зауважимо, що попередні постачання військового обладнання до України здійснювалися авіацією, зараз цей шлях неможливий через закриття неба над Україною та небезпеки посадки в українських аеропортах, які стали мішенню російських обстрілів. Однак є можливість доправити озброєння до сусідніх держав НАТО, як-то Польщі.

Нагадаємо, що Путін заявив, що не чекає на домовленості зі "зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві"

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26 02 2022 11:07
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