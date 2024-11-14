Білий дім планує подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік

Статися це має впродовж двох місяців.

Адміністрація президента США Джо Байдена, яка працюватиме до інавгурації новообраного президента, планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.

Про це пише новинна агенція Укрінформ.

"Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли б бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів", - заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван

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Він не став коментувати, у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування, проте акцентував, що у Байдена вважають необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.

Радник запевнив, що чинний уряд США має намір використати кожний долар, який Конгрес вже виділив на допомогу Україні.