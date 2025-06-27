Білий дім рекомендував припинити фінансування програм із розслідування військових злочинів в Україні – Reuters

Серед програм, яким загрожує припинення фінансування, - Global Rights Compliance, що займається документуванням злочинів проти людяності в Україні

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому рекомендувало Держдепартаменту США припинити фінансування майже двох десятків міжнародних програм, що займаються розслідуванням військових злочинів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні документи та джерела, знайомі із ситуацією.

Зазначається, що під загрозою закриття опинилися, зокрема, проєкти, спрямовані на пошук і притягнення до відповідальності російських військовослужбовців, винних у військових злочинах, скоєних на території України.

За інформацією агентства, серед програм, яким загрожує припинення фінансування, - Global Rights Compliance, що займається документуванням злочинів проти людяності в Україні, включно з випадками сексуалізованого насильства і тортур.