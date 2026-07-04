Білий дім розкрив доходи Трампа: криптовалюта, брендовані товари й акції принесли $2,2 млрд

Оприлюднення декларації викликало дискусію у Вашингтоні.

За 2025 рік президент США Дональд Трамп заробив загалом $2,2 млрд.

Про це йдеться в його декларації, опублікованій Білим домом.

Декларація на 927 сторінках стала однією з найоб'ємніших в історії американських президентів. Основний дохід Трампу принесли криптовалютні проєкти: $635 млн він заробив у вигляді роялті на мемкойні Trump (Celebration Coins), ще понад $500 млн – на продажах токенів через World Liberty Financial LLC.

Значну суму доходів також забезпечили брендовані товари: золотий годинник із гравіюванням "Trump" приніс $4,7 млн, спеціальне видання Greenwood Bible – близько $208 тис., а доходи також надходили від продажу парфумів, кросівок, гітар та іншої продукції. Трамп також отримав дивіденди від акцій Berkshire Hathaway, Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft та Amazon.

Оприлюднення декларації викликало дискусію у Вашингтоні – критики вказують на потенційні конфлікти інтересів, оскільки президентські рішення можуть впливати на вартість криптоактивів та інших бізнесів Трампа. Особливо гострі дебати викликали доходи від мемкойна Trump, запущеного в січні 2025 року за кілька днів до інавгурації. Після запуску ціна швидко зросла до піку близько $75, а потім впала більш ніж на 97%. За даними аналітиків, до 800 тисяч дрібних інвесторів втратили кілька мільярдів доларів, тоді як пов'язані з Трампом структури заробили сотні мільйонів на роялті, торгових комісіях та продажу токенів.