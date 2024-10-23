Білий дім роз'яснив, як планує перерахувати Україні $20 млрд у межах 50-мільярдного кредиту G7

Штати хочуть розділити кредит на дві частини - безпосередньо фінансову допомогу і військову підтримку.

Із $50 млрд зобов'язань G7, Сполучені Штати Америки планують надати Україні кредит у розмірі $20 млрд.

Про це розповів заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх на пресконференції.

$30 млрд кредиту надійдуть від ЄС, Великобританії та Японії.

"G7 почне виділяти допомогу на користь України до кінця цього року, щоб ми могли задовольнити нагальні потреби України в міру наближення зими, одночасно посилаючи недвозначний сигнал: Сполучені Штати та їхні партнери з G7 не втомляться", - наголосив Сінгх.

Він зазначив, що США виділять щонайменше 10 мільярдів доларів кредиту через економічну підтримку за допомогою створеного Світовим банком фонду.