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ПОЛІТИКА

Білий дім відхиляє пропозицію Пентагону щодо боєприпасів з білим фосфором для України

26 вересня 2024, 12:51
Білий дім відхиляє пропозицію Пентагону щодо боєприпасів з білим фосфором для України
Фото: afp.com
Оборонне відомство США рекомендувало надати Україні снаряди з білим фосфором в рамках декількох пакетів допомоги.

Посадовці Пентагону рекомендували надати Україні боєприпаси з білим фосфором для використання на полі бою, проте Білий дім кілька разів відхиляв цю ідею.

Про це повідомило видання NBC News.

Видання розповіло, що оборонне відомство США рекомендувало надати Україні снаряди з білим фосфором в рамках декількох пакетів допомоги для маскування військ за допомогою світла і диму, який виникає при використанні таких боєприпасів.

Співрозмовники зазначили, що якщо це рішення буде ухвалено – такі боєприпаси не будуть вказані у переліку вмісту пакета військової допомоги, як це було з попередньою зброєю і боєприпасами, які США надсилали Україні, але не оголошували про це публічно.

Водночас двоє посадовців сказали, що побоювання навколо білого фосфору, пов’язані з тим, що він може нашкодити цивільному населенню, утримали посадовців адміністрації президента США Джо Байдена від схвалення цієї рекомендації.

Як відомо, українська влада неодноразово звинувачувала росію у використанні фосфорних бомб у війні проти України, зокрема по Краматорську у березні 2022 року, а також проти українських бійців на заводі Азовсталь у Маріуполі у травні того ж року. 

Нагадаємо, у середу, 25 вересня, США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.

війнаЗСУзброяПентагон

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