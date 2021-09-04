Білий дім: військова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року

Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.

Про це Псакі сказала у четвер під час брифінгу в Білому домі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"США все більше стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії у Східній Україні, включно з переміщенням російських військ біля українських кордонів. Росія зараз має більше військ біля українських кордонів, ніж за весь час з 2014 року. 5 українських військових були убиті цього тижня. Це все вкрай тривожні знаки", - заявила Псакі.

Вона нагадала, що президент Байден минулого тижня провів телефонну розмову з президентом Зеленським та підкреслила, що США обговорюють свою стурбованість щодо зростання напруженості та порушення режиму тиші з союзниками по НАТО.

8 квітня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зажадала в телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним, щоб РФ припинила нарощування військової потужності біля українських кордонів.

Нагадаємо, що у Кремлі прокоментували стягування військової техніки до кордону з Україною