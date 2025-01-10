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Білий дім ввів додаткові санкції проти Венесуели і оголосив $25 млн за арешт Мадуро

10 січня 2025, 20:54
Білий дім ввів додаткові санкції проти Венесуели і оголосив $25 млн за арешт Мадуро
Фото з вільних джерел
Мадуро втретє оголосив себе президентом і керуватиме країною ще 6 років.

Сьогодні, 10 січня, уряд США ввів нові обмеження проти чиновників з Венесуели і оголосив про збільшення винагороди до 25 млн доларів за інформацію, яка призведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

Сьогодні ж Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели і таким чином продовжив третій термін перебування на посаді ще на шість років. 

Підконтрольна уряду Національна виборча рада Венесуели оголосила Мадуро переможцем виборів ще влітку 28 липня. 

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додав до санкційного списку вісім венесуельських політиків, які очолюють валиві економічні та безпекові агентства, які сприяють репресіям режиму президента Ніколаса Мадуро та підриву демократії у Венесуелі.

Мова йде про президента державної нафтової компанії Венесуели Petroleos de Venezuela, S.A. і міністра транспорту.

Державний департамент США збільшує винагороду до 25 мільйонів доларів США за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту та/або засудження Мадуро та міністра внутрішніх справ, юстиції та миру Діосдадо Кабельйо. 

Також оголошується винагорода в розмірі до 15 мільйонів доларів за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту та/або засудження міністра оборони Венесуели Володимира Падріно. 

Крім того, державний департамент ввів нові візові санкції проти чиновників режиму Мадуро, які підірвали виборчий процес у Венесуелі та несуть відповідальність за акти репресій. 

Комісія заявила, що Мадуро отримав 51% голосів проти 43% головного опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса. Верховний суд, ще один орган, підконтрольний Мадуро, ратифікував цей результат. 

Проте опозиція оприлюднила протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що переміг Гонсалес. 

У США 1 серпня визнали Гонсалеса переможцем виборів попри те, що виборчі органи Венесуели оголосили перемогу Мадуро.
У вересні стало відомо, що венесуельський опозиціонер Гонсалес полетів до Іспанії.

 

СШАсанкціїВенесуелаНіколас Мадуро

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