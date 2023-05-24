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Білий дім вивчає дані про використання американської техніки під час військової вилазки на території росії

24 травня 2023, 21:53
Білий дім вивчає дані про використання американської техніки під час військової вилазки на території росії
Фото: УНН
Раніше Вашингтон висловлював несхвалення щодо подібного використання американської техніки

Американська влада вивчає інформацію про використання американських бронемашин під час нещодавнього збройного рейду диверсійних формувань на території росії, заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.

Про це передає агентство Reuters.

Під час прес-конференції у Вашингтоні Кірбі також повідомив, що влада США ясно попереджала українських лідерів, що не схвалює подібне використання американської техніки.

російська влада заявила, що після проникнення групи озброєних людей на територію Бєлгородської області було знищено кілька американських бойових машин піхоти.

Міноборони рф також опублікувало кілька фотографій розбитих американських автомобілів. При цьому експерти з оцінки даних на основі відкритих джерел висловлювали сумніви щодо справжності цих знімків, які могли бути зроблені не на території росії.

Україна заперечує пряму причетність до подій у Бєлгородській області, наполягаючи, що в операції брали участь лише росіяни.

СШАтехнікавійна в Україніросія окупанти

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