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CУСПІЛЬСТВО

Білий дім запросить у Конгресу понад $1,4 млрд для боротьби зі спалахом Еболи

25 червня 2026, 08:43
Білий дім запросить у Конгресу понад $1,4 млрд для боротьби зі спалахом Еболи
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
ВООЗ зафіксувала найбільшу кількість підтверджених випадків за перший місяць серед усіх епідемій.

Білий дім планує звернутися до Конгресу з проханням про понад $1,4 млрд для боротьби зі спалахом вірусу Ебола, що шириться світом.

Про це повідомляє Reuters.

$800 млн із затребуваної суми підуть на фінансування карантинного центру в Кенії для американців, які зазнали впливу вірусу, а також на постачання, лікування, відстеження контактів, регіональну логістичну мережу та методи контролю інфекцій. Ще $500 млн чиновники шукають з фондів глобальної охорони здоров'я для запобігання поширенню вірусу в США, включно зі спостереженням за захворюваннями, лабораторними потужностями та транскордонною координацією.

За словами неназваного чиновника Білого дому, ще $90 млн будуть спрямовані на дипломатичні зусилля, включно з евакуацією та транспортуванням інфікованих американців до лікувальних закладів. Про запит на фінансування раніше не повідомлялося.

Нагадаємо, спалах лихоманки Ебола в Конго пов'язаний з рідкісним штамом вірусу Бундібудьйо. За даними ВООЗ, він заразив понад 1000 людей і забрав життя 267 осіб, що є найбільшою кількістю підтверджених випадків протягом першого місяця серед усіх епізодів захворювання.

СШАКонгрес СШАЕбола

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