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ПОЛІТИКА

Білий дім заявляє, що Байден і Нетаньяху обговорили можливість гуманітарної "паузи" в Газі

06 листопада 2023, 21:59
Білий дім заявляє, що Байден і Нетаньяху обговорили можливість гуманітарної
Фото: DW
США вважають, що такі паузи допоможуть мирним жителям дістатися до безпечніших місць у Газі.

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість "гуманітарних пауз" у війні між Ізраїлем і Хамасом.

Про це заявив глава Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Times of Israel.

За його словами, США вважають, що такі паузи допоможуть мирним жителям дістатися до безпечніших місць у Газі, забезпечать доставку гуманітарної допомоги громадянам, які її потребують, а також дадуть змогу звільнити заручників.

"Ми вважаємо, що перебуваємо на початку цієї розмови, а не наприкінці, тому ви можете очікувати, що ми продовжуватимемо виступати за тимчасові локальні паузи", - заявив Кірбі, уточнивши водночас, що США, як і раніше, не підтримують постійнішого припинення вогню, оскільки такий крок буде вигідний Хамас.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки ефективною є дипломатія США з огляду на те, що і Ізраїль, і союзники США в регіоні відмовилися підтримати гуманітарні паузи, Кірбі відкинув це припущення та зазначив, що Ізраїль від самого початку відмовився від надання будь-якої допомоги до Сектора Гази, а потім, після значного тиску з боку США, погодився на надання допомоги з Єгипту.

За словами Кірбі, Байден також наголосив на необхідності "притягнути до відповідальності екстремістських поселенців" за насильство на Західному березі... "одночасно знижуючи загрози з боку діючих там терористичних груп".

7 жовтня бойовики організації Хамас влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

білий дімХамас: ІзраїльвійнаБайденНетаньяху

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