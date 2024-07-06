Тож у Вашингтоні вважають, що він не мав сенсу.

У Білому домі не задоволені візитом угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана в росію для зустрічі з диктатором владіміром путіним.

За даними видання The Hill, ці перемовини не зробили нічого для того, аби вдалося закінчити війну проти України. Хоча насправді рф вже сьогодні могла б покласти цьому край, припинивши агресію.

"Ми занепокоєні тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до москви, яка не сприятиме ані справі миру, ані зміцненню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", — заявив високопоставлений чиновник Білого дому, слова якого цитує медіа.

За словами спікера, на майбутньому саміті НАТО організація оголосить про нові зобов'язання перед Україною, аби поглибити зв'язки та закласти основу для перемов для приєднання останньої.

"Коли серед 32 союзників буде досягнуто консенсусу щодо вступу України до Альянсу, Україна буде готовою, по-справжньому готовою з першого ж дня під'єднатися і працювати з рештою членів альянсу", — сказав чиновник.

У МЗС України також відреагували на поїздку Орбана до москви, заявивши, що прем'єр ухвалив це рішення без погодження чи координації з Україною. Там також нагадали, що формат Саміту світу є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру.