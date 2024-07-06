Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Білий дім заявив, що візит Орбана до москви не сприятиме досягненню миру в Україні

06 липня 2024, 12:20
Білий дім заявив, що візит Орбана до москви не сприятиме досягненню миру в Україні
Фото: apnews.com
Тож у Вашингтоні вважають, що він не мав сенсу.

У Білому домі не задоволені візитом угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана в росію для зустрічі з диктатором владіміром путіним.

За даними видання The Hill, ці перемовини не зробили нічого для того, аби вдалося закінчити війну проти України. Хоча насправді рф вже сьогодні могла б покласти цьому край, припинивши агресію. 

"Ми занепокоєні тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до москви, яка не сприятиме ані справі миру, ані зміцненню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", — заявив високопоставлений чиновник Білого дому, слова якого цитує медіа. 

За словами спікера, на майбутньому саміті НАТО організація оголосить про нові зобов'язання перед Україною, аби поглибити зв'язки та закласти основу для перемов для приєднання останньої. 

"Коли серед 32 союзників буде досягнуто консенсусу щодо вступу України до Альянсу, Україна буде готовою, по-справжньому готовою з першого ж дня під'єднатися і працювати з рештою членів альянсу", — сказав чиновник.

У МЗС України також відреагували на поїздку Орбана до москви, заявивши, що прем'єр ухвалив це рішення без погодження чи координації з Україною. Там також нагадали, що формат Саміту світу є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру.  

Орбанвізит в москвувійна в Україні

Останні матеріали

Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється