Білий дім звинувачує Amazon у "політичному акті" через можливе розкриття мит у цінах товарів

Маркетплейс хотів показувати зростання цін через впроваджені Трампом мита.

Білий дім звинуватив Amazon у «ворожому й політичному акті» після появи інформації про те, що компанія планує показувати клієнтам, на скільки вартість товарів зросла через запроваджені Трампом мита.

Про це пише The Guardian.

Прессекретарка Каролайн Левітт прокоментувала це у відповідь на публікацію Punchbowl News. Згідно з повідомленням, Amazon нібито розглядає можливість виводити окремо на сторінці товару розмір митних зборів, що входять у загальну ціну.

"Чому Amazon не зробив цього, коли адміністрація Байдена спричинила найвищий рівень інфляції за 40 років?", — запитала Левітт на брифінгу.

Ціни на товари на маркетплейсі Amazon загалом зросли після того, як у квітні Дональд Трамп оголосив про нову хвилю широкомасштабних мит, зокрема на товари з Китаю, звідки постачаються багато позицій. У відповідь компанія чинила тиск на сторонніх продавців, щоб вони взяли на себе додаткові витрати, не перекладаючи їх на споживача. Amazon наразі офіційно не коментував ситуацію.

"Ось ще одна причина, чому американці повинні купувати американське", — додала Левітт, хоча сама компанія Amazon розташована у Сіетлі.

Згодом Amazon спробував дистанціюватися від цієї ініціативи, заявивши, що це лише ідея, яку розглядала команда Amazon Haul — нового розділу з товарами за зниженими цінами — однак вона не була схвалена й не буде реалізована.

"Команда, що відповідає за новий сервіс Amazon Haul, дійсно обговорювала можливість відображення імпортних зборів на окремі товари, але ця пропозиція не була затверджена і впроваджуватись не буде", — заявив речник компанії Тім Дойл.

Політика Дональда Трампа у сфері міжнародної торгівлі вже вплинула на ринок онлайн-торгівлі. Напередодні інтернет-магазини Temu та Shein, що надсилають товари з Китаю, почали відображати в загальній вартості покупки імпортний збір у розмірі 145%, щоб відобразити нові мита на китайські товари.

На запитання, чи така гостра риторика з боку Білого дому свідчить про конфлікт між Трампом і засновником Amazon Джеффом Безосом, Левітт відповіла: "Я не коментуватиму стосунки президента з Джеффом Безосом".

Варто зазначити, що стосунки між Трампом і Безосом були напруженими ще під час першої президентської каденції Трампа. Під час передвиборчої кампанії 2016 року Безос розкритикував антидемократичну риторику кандидата, а Трамп натомість звинуватив Amazon в ухилянні від сплати податків.

Трамп особливо розлютився через критичне висвітлення його діяльності у газеті The Washington Post, яка належить Безосу. У відповідь він навіть погрожував заблокувати фінансову підтримку Поштовій службі США, якщо вона не підвищить тарифи на доставку для онлайн-компаній.

Втім, після повернення Трампа до влади, тональність Безоса помітно змінилася. Він був присутній на інавгурації президента, а Amazon пожертвував мільйон доларів до інавгураційного фонду.