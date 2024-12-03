"Білий Янгол" евакуював двох дітей та дорослих з-під обстрілів у Кураховому Донецької області

Спершу правоохоронці евакуювали родину з двома дітьми.

Поліцейським "Білого Янгола" вдалося двох дітей, шістьох дорослих і собаку з-під обстрілів у місті Курахове Донецької області.

Про це повідомляє МВС УКраїни.

Спершу правоохоронці евакуювали родину з двома дітьми.

"17-річній Владлені та 10-річному Марку довелося пережити чимало обстрілів. Щоб вижити, вони разом з батьками ховалися в підвалі", — ідеться у повідомленні МВС України.

Також поліцейські врятували подружжя, чию оселю зруйнували російські снаряди. Чоловік і дружина дивом залишилися живими: "Стіни у квартирі обрушилися, все завалило. Ледь встигли дістатися шафи, щоб взяти хоч якісь речі".