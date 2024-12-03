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"Білий Янгол" евакуював двох дітей та дорослих з-під обстрілів у Кураховому Донецької області

03 грудня 2024, 18:33
Спершу правоохоронці евакуювали родину з двома дітьми.
Поліцейським "Білого Янгола" вдалося двох дітей, шістьох дорослих і собаку з-під обстрілів у місті Курахове Донецької області.
 
Про це повідомляє МВС УКраїни.
 
Спершу правоохоронці евакуювали родину з двома дітьми.
 
"17-річній Владлені та 10-річному Марку довелося пережити чимало обстрілів. Щоб вижити, вони разом з батьками ховалися в підвалі", — ідеться у повідомленні МВС України.
 
Також поліцейські врятували подружжя, чию оселю зруйнували російські снаряди. Чоловік і дружина дивом залишилися живими: "Стіни у квартирі обрушилися, все завалило. Ледь встигли дістатися шафи, щоб взяти хоч якісь речі".
 
Правоохоронці передали евакуйованих людей волонтерам. 
 

 

евакуаціявійна в Україніросія окупанти

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