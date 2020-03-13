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Bitcoin подешевшав вдвічі за 2 дні - це найбільше падіння в історії криптовалюти

13 березня вартість Bitcoin впала до 3915 доларів з 8000 доларів два дні тому
Вартість однієї з найпопулярніших криптовалют у світі, Bitcoin, впала на 50% (або вдвічі) за 2 дні. Це стало найбільшим падінням вартості криптовалюти за всю історію.
Bitcoin подешевшав вдвічі за 2 дні - це найбільше падіння в історії криптовалюти Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Bloomberg, зазначає "Громадське".

13 березня вартість Bitcoin впала до 3915 доларів з 8000 доларів два дні тому. Найбільшим падіння було протягом 12 березня, однак після цього вартість криптовалюти дещо зросла - до понад 5 тисяч доларів.

Падіння вартості Bitcoin відбулося на тлі глобального "обвалу" акцій, який стався 12 березня і який вже назвали "чорним четвергом". Щодо криптовалют, то падіння їхньої вартості експерти пов'язують з виведенням коштів інвесторів для того, аби вкласти їх в інші типи активів.

Нагадаємо, що фінансові ринки продовжують падіння через коронавірус попри обіцянки урядів підтримати економіку

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13 03 2020 13:05
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