Біткоїн подорожчав до $25 тис. вперше за місяць

Найпоширініша криптовалюта перевищила позначку 25 000 доларів вперше з середини червня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таким чином, у неділю, 14 серпня, біткоїн виріс на 2,2% - до 25 031 долара. Станом на 6 годину ранку за нью-йоркським часом криптовалюта торгувалася на рівні близько 24 750 доларів, піднімаючись п’ятий день на тлі даних індексу споживчих цін у США.

Криптовалюта падала протягом першої половини року, зазначає Bloomberg, оскільки Федеральна резервна система США підвищила ставки для боротьби із стійко високою інфляцією, при цьому ціни на біткоїн та інші криптовалюти впали більш ніж на 50%. У зв’язку з тим, що дані щодо інфляції в США минулого тижня виявилися нижчими за очікування, політика ФРС ситуативно пом’якшилися, на що відразу відреагував біткоїн.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 року ціна біткоїна наблизилися до історичного максимуму та сягнула 64 453 долари.