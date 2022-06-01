НОВИНИНайбільша криптовалюта біткоїн у середу впала на 5,2% - до $43 000 на тлі подій у Казахстані, який є другою у світі країною за обсягом майнінгу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біткоїн різко подешевшав на тлі протестів у Казахстані
На думку експертів, це стало наслідком падіння "традиційних" валют та акцій на біржах, адже біткоїн став більше прив’язаним до їхнього курсу
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
На четвер вартість одного біткоїна становить $42 700, таким чином курс впав ще на 1,7% з середи. Це найбільше падіння криптовалюти з вересня. Ще в листопаді біткоїн сягнув рекордних $69 000.
Етеріум, друга найбільша криптовалюта у світі, також впала на 5,2% у середу та сягнула свого найнижчого рівня з жовтня. Зараз він коштує $3460.
На думку експертів, це стало наслідком падіння «традиційних» валют та акцій на біржах, адже біткоїн став більше прив’язаним до їхнього курсу.
Аналітики зазначають, що падіння відбулося на тлі подій у Казахстані, де вже кілька днів тривають протести, спричинені підвищенням цін на газ. За даними Кембриджського центру альтернативних фінансів, Казахстан є другим найбільшим у світі центром з майнінгу біткоїнів. Зазначається, що торік казахстанський уряд почав тиснути на майнерів, звинувачуючи їх у тому, що цей енергозатратний процес коштує країні надто дорого.
Як повідомляв Укрінформ, мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Вони переросли в масові протести, попри те що уряд пішов у відставку, а також було оголошено про зниження цін на газ.
Президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ із закликом «надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози».
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, заявив, що в Казахстан будуть направлені «колективні миротворчі сили».
Державне телебачення також повідомило, що Національний банк Казахстану ухвалив рішення призупинити діяльність усіх фінансових інституцій. Інтернет у країні переважно не працює.
Раніше повідомлялося, що під час протестів у Казахстані загинули вісім поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії, ще 317 силовиків поранені.
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06 01 2022 13:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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