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Бій Усик - Джошуа визнано подією року за версією The Ring

Авторитетне американське видання The Ring визнало бій українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа головною подією року у боксі.
Бій Усик - Джошуа визнано подією року за версією The Ring Фото: з вільних джерел

Як інформує сайт редакції The Ring, цей бій у номінації обійшов такі поєдинки, як Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер 3, Сауль Альварес - Калеб Плант та Теренс Кроуфорд - Шон Портер, передає "Укрінформ".

Як повідомлялося, Усик та Джошуа у поєдинку розіграли титули Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської федерації (IBF). Український спортсмен зумів перемогти титулованого суперника, ставши чемпіоном світу у суперважкій вазі.

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30 12 2021 12:10
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