У ветеранів триває підготовка до марафону, - ФОТОРЕПОРТАЖ

У Києві на Національному спортивному комплексі "Олімпійський" у рамках програми спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин пройшли тренування з легкої атлетики

Серед ветеранів, які долучилися до тренування, – учасники команди України, яка візьме участь у Міжнародному марафоні морської піхоти США.

Марафон відбудеться в жовтні цього року у Вашингтоні, Україну представлятимуть десятеро бійців: четверо з них, які мають ампутації, планують бігти дистанцію у 10 кілометрів, а шестеро – всю марафонську відстань у 42 кілометри, йдеться в "Радіо Свобода".

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Підтримку у підготовці українським воїнам до марафону надають міжнародний благодійний фонд "Ветеранська десятка", Національна рада спортивної реабілітації захисників України та Міністерство України у справах молоді та спорту.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Атмосфера була – "усі свої". Під час тренувань багато жартували та сміялися.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

"Участь у подібних змаганнях для бійців, які внаслідок участі у бойових діях отримали серйозні проблеми зі здоров’ям, є частиною реабілітації та ще одним кроком до одужання і повернення у мирне життя. Щодо нинішнього «марш-кидка» на Олімпійському стадіоні у Києві, то нині до нас уперше долучилася Ольга Бенда, яка отримала спортивний протез завдяки програмі співпраці ветеранських організацій України із Трастовим фондом НАТО", – каже Вадим Свириденко.

Фото: Радіо Свобода

Цього року команда українських ветеранів на міжнародних змаганнях The Cateran Yomp-2019 у Шотландії завоювала чотири золоті та дві бронзові медалі.

Фото: Радіо Свобода

У тренуваннях беруть участь спортсмени різного віку.

Фото: Радіо Свобода

Тренуються українські ветерани на НСК "Олімпійський" двічі на тиждень.

Фото: Радіо Свобода

"Бійці, чия воля сильніша за тіло" – напис на футболці Олі Бенди. І це справді так.

Фото: Радіо Свобода