У ветеранів триває підготовка до марафону, - ФОТОРЕПОРТАЖ
Марафон відбудеться в жовтні цього року у Вашингтоні, Україну представлятимуть десятеро бійців: четверо з них, які мають ампутації, планують бігти дистанцію у 10 кілометрів, а шестеро – всю марафонську відстань у 42 кілометри, йдеться в "Радіо Свобода".
Фото: Радіо Свобода
Фото: Радіо Свобода
Фото: Радіо Свобода
Фото: Радіо Свобода
Підтримку у підготовці українським воїнам до марафону надають міжнародний благодійний фонд "Ветеранська десятка", Національна рада спортивної реабілітації захисників України та Міністерство України у справах молоді та спорту.
Фото: Радіо Свобода
Фото: Радіо Свобода
Атмосфера була – "усі свої". Під час тренувань багато жартували та сміялися.
Фото: Радіо Свобода
Фото: Радіо Свобода
"Участь у подібних змаганнях для бійців, які внаслідок участі у бойових діях отримали серйозні проблеми зі здоров’ям, є частиною реабілітації та ще одним кроком до одужання і повернення у мирне життя. Щодо нинішнього «марш-кидка» на Олімпійському стадіоні у Києві, то нині до нас уперше долучилася Ольга Бенда, яка отримала спортивний протез завдяки програмі співпраці ветеранських організацій України із Трастовим фондом НАТО", – каже Вадим Свириденко.
Фото: Радіо Свобода
Цього року команда українських ветеранів на міжнародних змаганнях The Cateran Yomp-2019 у Шотландії завоювала чотири золоті та дві бронзові медалі.
Фото: Радіо Свобода
У тренуваннях беруть участь спортсмени різного віку.
Фото: Радіо Свобода
Тренуються українські ветерани на НСК "Олімпійський" двічі на тиждень.
Фото: Радіо Свобода
"Бійці, чия воля сильніша за тіло" – напис на футболці Олі Бенди. І це справді так.
Фото: Радіо Свобода
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