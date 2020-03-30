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Бізнес, що не користується нерухомістю через карантин, зможе не сплачувати оренду

У законопроєкті повідомляється, що якщо через карантин орендатор приміщення зазнає обмежень в можливості використовувати майно, розмір плати не зможе перевищувати виплати орендодавця за землю, податку на майно (відмінне від земельної ділянки) та вартості компослуг протягом карантину
Після прийняття №3220 ("карантинні пільги" - ЕП) отримали багато коментарів про оренду, тому врегулювали це питання. Орендарі, які не можуть користуватися нерухомістю або іншим майном через карантин, звільняються від сплати орендної плати", - повідомляє один з ініціаторів законопроєкту та голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
Бізнес, що не користується нерухомістю через карантин, зможе не сплачувати оренду Фото: з відкритих джерел

Підприємці, які не можуть через карантин користуватися нерухомим майном звільняються від сплати оренди, проте на них можуть покладатися витрати за компослуги, податку на майно та інші, повідомляє "Економічна правда". 

Про це йдеться у законопроєкті №3275, спрямованому на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з коронавірусом.

"Після прийняття №3220 ("карантинні пільги" - ЕП)  отримали багато коментарів про оренду, тому врегулювали це питання. Орендарі, які не можуть користуватися нерухомістю або іншим майном через карантин, звільняються від сплати орендної плати", - повідомляє один з ініціаторів законопроєкту та голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

У законопроєкті повідомляється, що якщо через карантин орендатор приміщення зазнає обмежень в можливості використовувати майно, розмір плати не зможе перевищувати виплати орендодавця за землю, податку на майно (відмінне від земельної ділянки) та вартості компослуг протягом карантину.

Ці витрати покладаються на орендатора, як плата за користування майном за відповідний період (пропорційно площі оренди), якщо договором не передбачена його самостійна сплата цих витрат.

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30 03 2020 13:10
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