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Бізнес Зеленського з Коломойським і 100 компаній Порошенка: на чому заробляють топ-5 кандидатів

Аналітики YouControl досліджували зв’язки та бізнес-інтереси потенційних переможців виборів
У кожного з топ-5 кандидатів у президенти України або членів їхніх сімей є бізнес-інтереси у різних сферах.
Бізнес Зеленського з Коломойським і 100 компаній Порошенка: на чому заробляють топ-5 кандидатів

Зокрема, найрейтинговіший кандидат у президенти - Володимир Зеленський -  має бізнес у розважальній та ресторанній сферах. Так, він володіє сімома українськими та п’ятьма іноземними компаніями, зареєстрованими на офшорах,  йдеться у дослідженні YouControl.

Крім цього, має спільний бізнес з Ігорем Коломойським. Зокрема йому належить 15% акцій компанії "Квартал ТВ", яка входить до групи компаній "Приват", власником яких є Коломойський. Дружина Зеленського володіє 25% акцій компанії, що займається переробкою та консервуванням риби.

Петро Порошенко прямо чи опосередковано володіє понад сотнею компаній, що працюють у найрізноманітніших сферах: починаючи з фінансів, закінчуючи склом, експериментальним конструкціями та торгівлею хлібобулочними, борошняними та цукровими кондитерськими виробами.

Усі компанії Порошенка об’єднані у фінансово-промислову групу "Укрпромінвест". Декілька компаній Порошенка за час його президентства почали процедуру ліквідації, проте, за даними журналістського розслідування, за час перебування на посту він також створив одну офшорну компанію Prime Asset Partners Ltd. на Британських Віргінських островах.

Юлія Тимошенко офіційно бізнесом не володіє, водночас її чоловік володіє двома компаніями - "Леді Ю" (що виробляє парфуми та косметику) та "Гермес" (основний вид діяльності - виробництво електроенергії).

Донька Тимошенко повністю володіє двома компаніями, а також частками у чотирьох інших компаніях, що переважно займаються нерухомістю.

Юрій Бойко також прямо не володіє бізнесом. Водночас його родина володіє компаніями, що займаються нерухомістю, продажем пального тощо. Крім цього, бізнес-інтереси родини Бойко тісно переплітаються з інтересами компанії Group DF, яка належить українському олігарху Дмитру Фірташу.

Анатолій Гриценко аналогічно не має власного бізнесу, однак його родина має бізнес-інтереси у сфері ЗМІ. Зокрема, дружина Гриценка, Юлія Мостова, володіє 40% видання "Дзеркало тижня", а також частками у трьох інших видавничих компаніях. Син Гриценка володіє пакетами акцій туристичних, рекламних та видобувних компаній, а також є засновником низки громадських організацій.

Додамо, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі.

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28 03 2019 14:25
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