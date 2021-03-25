Блінкен і Боррель домовились боротися за порятунок ядерної угоди з Іраном

Боррель і Блінкен висловили стурбованість тим, що Іран продовжує відступати від своїх зобов’язань та заявили про свою повну підтримку роботи експертів МАГАТЕ, які контролюють їхнє дотримання

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен визнають, що ядерна угода з Іраном є ключовим досягненням дипломатії, попри існуючі проблеми, і її важливо зберегти.

Про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками зустрічі у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Спільний всеосяжний план дій (JCPOA) залишається ключовим досягненням багатосторонньої дипломатії, попри існуючі труднощі", - зазначають вони.

Боррель і Блінкен висловили стурбованість тим, що Іран продовжує відступати від своїх зобов’язань та заявили про свою повну підтримку роботи експертів МАГАТЕ, які контролюють їхнє дотримання.

Держсекретар підтвердив готовність США до "змістовної дипломатії з метою взаємного повернення до повного виконання ядерної угоди з боку США та Ірану".

Жозеп Боррель зі свого боку вітає перспективу повернення США до угоди.

"Обидві сторони висловили підтримку триваючим димломатичним зусиллям і контактам Високого представника як координатора з питань JCPOA з усіма партнерами, щоб забезпечити повне виконання як ядерних зобов’язань у рамках JCPOA та зобов’язання щодо зняття санкцій. США висловлюють готовність брати участь у змістовних дискусіях з цією метою", - додають вони.

Ядерна угода від 2015 року була підписана з метою стримати Іран від розробки ядерної зброї. Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Після того, як за президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з угоди у 2018 році, у Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Минулого тижня в Ірані заявили, що тимчасово продовжать впускати міжнародних експертів на свої ядерні об’єкти, але обсяг допуску зменшать.

Нагадаємо, що Іран відмовився від неформальної зустрічі щодо відновлення ядерної угоди