Блінкен і Боррель підтримали компромісну угоду для прогресу вступу Північної Македонії в ЄС
Блінкен та Боррель заявили, що в умовах вторгнення Росії в Україну прогрес на шляху до членства в ЄС Північної Македонії разом із Албанією є важливим для всієї Європи.
"Керуючись спільними цінностями, стандартами та орієнтирами ЄС, обидві країни готові зробити наступний крок до членства в Євросоюзі", - переконані Блінкен та Боррель.
Вони привітали компромісну пропозицію Франції, заявляючи, що та враховує інтереси та проблеми як Північної Македонії, так і Болгарії "на основі взаємної поваги, довіри та розуміння".
"Суверенне рішення парламенту Північної Македонії буде важливим для просування вперед. Цей дух конструктивного компромісу, на якому побудована європейська інтеграція, повинен і надалі надихати всіх, хто залучений до цього історичного процесу", - заявили Блінкен і Боррель.
Болгарія, яка загальмувала вступ Північної Македонії в ЄС, хоче, щоб Північна Македонія офіційно визнала, що її мова має болгарське коріння, визнала болгарську меншину у країні та припинила "розпалювання ненависті" щодо Болгарії.
Франція запропонувала компромісну угоду, яка закликає Північну Македонію визнати у своїй конституції існування етнічної болгарської меншини. Угода також забезпечить регулярні перегляди того, як вирішується двостороння суперечка між країнами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції
- ВІДЕО Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер після замаху
- ФОТО Банк Естонії почав продаж дизайнерських монет для допомоги Україні
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі