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Блінкен і Боррель підтримали компромісну угоду для прогресу вступу Північної Македонії в ЄС

Суверенне рішення парламенту Північної Македонії буде важливим для просування вперед
Глави дипломатії США та ЄС виступили на підтримку компромісної угоди, яка покликана розблокувати вступ Північної Македонії до ЄС
Блінкен і Боррель підтримали компромісну угоду для прогресу вступу Північної Македонії в ЄС Фото: з вільних джерел

Блінкен та Боррель заявили, що в умовах вторгнення Росії в Україну прогрес на шляху до членства в ЄС Північної Македонії разом із Албанією є важливим для всієї Європи.

"Керуючись спільними цінностями, стандартами та орієнтирами ЄС, обидві країни готові зробити наступний крок до членства в Євросоюзі", - переконані Блінкен та Боррель.

Вони привітали компромісну пропозицію Франції, заявляючи, що та враховує інтереси та проблеми як Північної Македонії, так і Болгарії "на основі взаємної поваги, довіри та розуміння". 

"Суверенне рішення парламенту Північної Македонії буде важливим для просування вперед. Цей дух конструктивного компромісу, на якому побудована європейська інтеграція, повинен і надалі надихати всіх, хто залучений до цього історичного процесу", - заявили Блінкен і Боррель.

Болгарія, яка загальмувала вступ Північної Македонії в ЄС, хоче, щоб Північна Македонія офіційно визнала, що її мова має болгарське коріння, визнала болгарську меншину у країні та припинила "розпалювання ненависті" щодо Болгарії.

Франція запропонувала компромісну угоду, яка закликає Північну Македонію визнати у своїй конституції існування етнічної болгарської меншини. Угода також забезпечить регулярні перегляди того, як вирішується двостороння суперечка між країнами.

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10 07 2022 11:59
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